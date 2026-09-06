Banjir Keberuntungan, 7 Weton Ini Diprediksi Alami Lonjakan Rezeki

Weton diprediksi paling hoki dan rezeki melesat tinggi./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan.
Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki karakter energi tersendiri. Karena itu, sejumlah weton dalam Primbon Jawa sering disebut mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan, keberuntungan, maupun kelancaran rezeki.
Salah satu ramalan menyebut terdapat tujuh weton yang dinilai memiliki peruntungan cukup kuat. Mereka digambarkan mempunyai karakter pekerja keras, tahan menghadapi tekanan, serta mampu membaca kesempatan yang datang.
Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut tujuh weton yang disebut memiliki hoki dan peluang rezeki yang baik.
Jumat Wage disebut memiliki karakter tenang, sabar, dan tidak gemar mencari perhatian. Mereka cenderung lebih suka bekerja dalam diam dan membiarkan hasil yang berbicara.
Weton ini juga dikaitkan dengan kekuatan batin serta kepekaan spiritual. Sikap kalem dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan.
Dalam ramalan tersebut, Jumat Wage disebut sedang memiliki peluang untuk mengalami perkembangan dalam urusan finansial. Kesempatan baru maupun hubungan yang semakin luas dianggap dapat menjadi jalan menuju kondisi yang lebih baik.
Arah selatan dan timur juga disebut sebagai arah yang membawa peruntungan bagi pemilik weton ini.
Pemilik weton Senin Pon digambarkan mempunyai mental kuat, pemikiran yang cukup logis, serta kemampuan mengendalikan emosi.
Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Sifat tersebut membuat Senin Pon sering dipercaya mengemban tanggung jawab penting, baik dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial.
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Jawa Pos
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