Rezeki Ikut Mengalir, 6 Weton Ini Konon Membawa Keberuntungan bagi Orang Sekitarnya

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan.

Ada pula kepercayaan mengenai sejumlah weton yang dianggap memiliki sifat positif sehingga membawa keberuntungan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang gemar berbagi, senang membantu, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta bersyukur atas apa yang dimiliki.

Sikap tersebut kemudian dikaitkan dengan istilah “penarik rezeki”. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebaikan yang dilakukan secara tulus dipercaya dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan.

Dikutip dari Jawatulen 77, berikut enam weton yang disebut memiliki karakter sebagai penarik rezeki menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Rabu Wage Rabu Wage memiliki jumlah neptu 11, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Wage 4. Dalam penafsiran primbon, weton ini disebut berada di bawah beberapa naungan, di antaranya Satria Wibawa dan Macan Ketahuan.

Pemilik Rabu Wage digambarkan sebagai sosok sederhana, penyayang, serta tekun dalam menjalankan pekerjaan.

Mereka juga disebut mempunyai perhatian besar terhadap keluarga, terutama orang tua. Menjaga hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Dalam kepercayaan yang dikutip dari Jawatulen 77, kebiasaan berbuat baik dan menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dipercaya menjadi salah satu alasan Rabu Wage disebut sebagai weton pembawa keberkahan.