Banjir Rezeki dan Hidup Tentram, 5 Weton Ini Diprediksi Berada di Naungan Tibo Mukti

Ilustrasi weton tibo mukti yang diramal banjir rezeki sepanjang hidup menurut primbon jawa kuno (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang sekaligus membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk peruntungan dan rezeki.
Salah satu istilah yang dikenal dalam perhitungan primbon Jawa adalah Tibo Mukti. Weton yang berada dalam kategori ini dipercaya memiliki jalan kehidupan yang relatif mudah dalam urusan mencari penghasilan.
Selain persoalan materi, Tibo Mukti juga sering dikaitkan dengan kehidupan yang lebih harmonis. Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki karakter yang membuatnya disegani, mudah mendapatkan kepercayaan, serta mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenteram.
Namun, ramalan weton tetap merupakan bagian dari kearifan dan kepercayaan tradisional, bukan jaminan mengenai masa depan seseorang. Nilai yang dapat diambil adalah menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja, menjaga perilaku, dan berbuat baik.
Dilansir dari kanal YouTube Jawa Tulen 77, terdapat lima weton yang disebut masuk kategori Tibo Mukti dan dipercaya mempunyai peruntungan rezeki yang baik. Berikut ulasannya:
Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Dalam primbon, pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki pendirian kuat, menjunjung keadilan, dan mempunyai wawasan luas.
Sikap sopan, kejujuran, serta kebijaksanaan membuat mereka cenderung mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sekitar. Meski demikian, Rabu Legi juga disebut memiliki sisi keras dan terkadang sulit menerima pendapat yang berbeda.
Agar jalan rezeki tetap terbuka, pemilik weton ini dianjurkan untuk mampu mengendalikan keinginan dan tidak terlalu mencampuri persoalan orang lain.
Dengan neptu 17, Kamis Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki karakter sabar, cerdas, dan berwawasan.
Mereka biasanya mempunyai target tinggi dalam kehidupan dan tidak keberatan menjalani proses panjang untuk mencapainya. Sifat pekerja keras dan dapat dipercaya juga menjadi kekuatan yang membuatnya mudah memperoleh tanggung jawab.
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Jawa Pos
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