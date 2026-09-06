Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Makmur

seseorang yang gempuran hartanya tiada henti./ Freepik/Flowo
JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, sifat, hingga peruntungan seseorang.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, setiap weton dipercaya mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda, termasuk dalam urusan rezeki. Ada weton tertentu yang dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan mapan secara finansial.
Rezeki dalam konteks tersebut tidak selalu diartikan sebagai uang yang datang secara tiba-tiba. Peluang dapat dikaitkan dengan keberhasilan usaha, perkembangan karier, kemampuan membangun relasi, maupun kesempatan yang datang pada waktu tertentu.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kekayaan menurut penafsiran Primbon Jawa.
Berikut lima weton tersebut:
Pemilik weton Jumat Legi digambarkan mempunyai karakter yang mendukung mereka dalam mengejar kemapanan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini bahkan kerap dikaitkan dengan simbol kemakmuran.
Mereka disebut memiliki intuisi yang cukup baik ketika menentukan pilihan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan usaha.
Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu Jumat Legi melihat kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain.
Tidak mengherankan jika weton ini dalam ramalan kerap dikaitkan dengan profesi seperti pengusaha, pedagang, maupun pemimpin. Ketika kemampuan membaca peluang dipadukan dengan kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik, mereka dipercaya dapat membangun kekayaan secara bertahap.
Rabu Pahing disebut sebagai salah satu weton yang memiliki semangat kerja tinggi. Pemiliknya digambarkan sebagai sosok cerdas dan mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.
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Jawa Pos
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