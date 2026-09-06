Punya Magnet Rezeki Kuat, 7 Shio Ini Disebut Berpeluang Hidup Makmur

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya tak bertepi
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, maupun kegigihannya dalam mengejar tujuan.
Di antara berbagai karakter tersebut, sejumlah shio dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang lebih kuat. Mereka disebut memiliki kemampuan dalam melihat kesempatan, mengelola keuangan, hingga membangun usaha yang dapat berkembang dalam jangka panjang.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberlimpahan tersebut tidak selalu datang secara tiba-tiba. Karakter, kerja keras, kecerdikan, serta kemampuan memanfaatkan peluang diyakini menjadi faktor yang mendukung perjalanan mereka menuju kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki jalan hidup penuh kemakmuran dan peluang mengumpulkan kekayaan.
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Naga menjadi salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok dan kerap dikaitkan dengan kekuasaan, keberuntungan, serta kemakmuran.
Pemilik shio Naga dipercaya memiliki karisma yang membuat mereka mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka terjun ke dunia bisnis maupun pekerjaan.
Mereka juga disebut cukup pandai membaca peluang yang belum dilihat orang lain. Ditambah jaringan pergaulan yang luas, kesempatan untuk memperoleh keuntungan pun dipercaya semakin terbuka.
Karena itu, shio Naga sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki potensi besar untuk mencapai kehidupan mapan dan penuh kemakmuran.
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki strategi ketika menghadapi berbagai situasi.
Dalam urusan finansial, mereka dipercaya tidak hanya pandai mencari pemasukan, tetapi juga mampu mengatur uang dengan hati-hati. Kemampuan tersebut membuat hasil yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi aset atau sumber pendapatan berikutnya.
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Jawa Pos
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