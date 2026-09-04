Hidup Berubah Makmur, Ini 6 Shio yang Disebut Mendapat Berkah Kekayaan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus perjalanan kehidupan seseorang. Tidak sedikit ramalan yang mengaitkan shio tertentu dengan keberuntungan, karier, maupun kondisi finansial.

Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memasuki fase kehidupan yang penuh kemudahan. Rezeki dapat datang melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Meski begitu, ramalan seperti ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut berada dalam naungan keberuntungan dan berpeluang menikmati kehidupan yang semakin makmur.

1. Shio Kuda Shio Kuda dikenal memiliki jiwa bebas, berani mencoba sesuatu yang baru, dan mempunyai semangat tinggi dalam mengejar target. Mereka cenderung tidak betah berada dalam situasi yang terlalu monoton.

Orang dengan shio ini juga digambarkan sebagai pekerja yang memiliki dedikasi kuat. Ketika mendapatkan kesempatan yang tepat, kegigihan tersebut dapat menjadi modal untuk menghasilkan pencapaian lebih besar.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan Shio Kuda disebut dapat muncul melalui peluang bisnis maupun perkembangan karier. Kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan atau menduduki posisi lebih tinggi juga digambarkan semakin terbuka.

2. Shio Kambing Shio Kambing identik dengan pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar. Mereka juga sering dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan artistik.

Bakat tersebut dapat menjadi keunggulan ketika diarahkan secara serius. Hobi maupun kemampuan kreatif yang awalnya dilakukan sebagai kegiatan sampingan berpotensi berkembang menjadi sumber pemasukan.