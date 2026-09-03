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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 04.32 WIB

Rezeki dan Peluang Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Diramal Hidup Makin Makmur

shio beruntung yang punya nasib emas dan hidup mewah bak raja. (Freepik/ freepik) - Image

shio beruntung yang punya nasib emas dan hidup mewah bak raja. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Keberuntungan dan rezeki menjadi bagian yang kerap dibicarakan dalam astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tradisional, karakter seseorang berdasarkan shio dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan hidup, termasuk peluang dalam pekerjaan dan keuangan.

Beberapa shio bahkan dikenal memiliki simbol yang erat dengan kemakmuran, keberanian, kerja keras, maupun kemampuan membangun relasi. Kombinasi karakter tersebut kemudian sering dikaitkan dengan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Namun, ramalan mengenai nasib dan kekayaan tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan hiburan. Kondisi finansial seseorang dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan kemampuan mengelola keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki nasib emas serta peruntungan yang menarik dalam urusan kemakmuran.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 kerap dianggap sebagai salah satu simbol kuat dalam tradisi Tionghoa.

Sosok dengan shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri, ambisi, serta jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karakter tersebut membuat mereka disebut berani mengambil peran penting ketika menemukan peluang.

Dalam ramalan, Shio Naga dianggap memiliki peruntungan yang mendukung perkembangan karier maupun bisnis. Kemampuan melihat peluang dan keberanian menentukan arah disebut dapat membantu mereka mencapai posisi yang lebih tinggi.

Keinginan untuk terus berkembang juga membuat mereka tidak mudah puas dengan pencapaian sementara. Jika diiringi perencanaan yang matang, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus yang lahir pada 1972, 1984, 1996, dan 2008 dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan membaca keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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