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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 04.15 WIB

Pernah Hidup Susah, 3 Weton Ini Konon Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik) - Image

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Sejumlah penafsiran dalam Primbon Jawa juga mengaitkan weton tertentu dengan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Menariknya, ada kepercayaan bahwa orang-orang dengan weton tertentu justru akan menemukan keberhasilan setelah melewati berbagai kesulitan.

Kegagalan dalam pekerjaan, persoalan ekonomi, hingga masalah dalam hubungan disebut sebagai bagian dari proses yang harus dilalui sebelum memasuki fase kehidupan yang lebih baik.

Dalam pandangan tersebut, kesulitan bukan selalu dianggap sebagai akhir. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk terus bangkit justru dipercaya menjadi bekal menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut berpeluang mengalami perubahan besar setelah melewati masa-masa sulit.

Berikut tiga weton tersebut:

1. Senin Wage – Perlahan Bangkit Setelah Ditempa Kehidupan

Pemilik weton Senin Wage digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan memiliki keteguhan hati. Mereka disebut tidak mudah menunjukkan kesulitan yang sedang dihadapi kepada orang lain.

Dalam penafsiran yang dikutip dari NGAOS JAWA, perjalanan hidup Senin Wage cenderung tidak selalu mudah pada masa awal. Sebagian bahkan dipercaya harus menghadapi keterbatasan ekonomi atau membantu keluarga sejak usia muda.

Namun, pengalaman tersebut dianggap membentuk mental yang kuat. Ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung memilih bertahan dan mencoba kembali daripada menyerah begitu saja.

Karena itulah, keberhasilan Senin Wage dalam primbon kerap digambarkan datang secara bertahap. Jalannya mungkin lebih lambat, tetapi ketika sudah mendapatkan posisi yang baik, mereka dipercaya mampu mempertahankannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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