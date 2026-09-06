Pernah Hidup Susah, 3 Weton Ini Konon Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.
Sejumlah penafsiran dalam Primbon Jawa juga mengaitkan weton tertentu dengan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Menariknya, ada kepercayaan bahwa orang-orang dengan weton tertentu justru akan menemukan keberhasilan setelah melewati berbagai kesulitan.
Kegagalan dalam pekerjaan, persoalan ekonomi, hingga masalah dalam hubungan disebut sebagai bagian dari proses yang harus dilalui sebelum memasuki fase kehidupan yang lebih baik.
Dalam pandangan tersebut, kesulitan bukan selalu dianggap sebagai akhir. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk terus bangkit justru dipercaya menjadi bekal menuju kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut berpeluang mengalami perubahan besar setelah melewati masa-masa sulit.
Berikut tiga weton tersebut:
Pemilik weton Senin Wage digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan memiliki keteguhan hati. Mereka disebut tidak mudah menunjukkan kesulitan yang sedang dihadapi kepada orang lain.
Dalam penafsiran yang dikutip dari NGAOS JAWA, perjalanan hidup Senin Wage cenderung tidak selalu mudah pada masa awal. Sebagian bahkan dipercaya harus menghadapi keterbatasan ekonomi atau membantu keluarga sejak usia muda.
Namun, pengalaman tersebut dianggap membentuk mental yang kuat. Ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung memilih bertahan dan mencoba kembali daripada menyerah begitu saja.
Karena itulah, keberhasilan Senin Wage dalam primbon kerap digambarkan datang secara bertahap. Jalannya mungkin lebih lambat, tetapi ketika sudah mendapatkan posisi yang baik, mereka dipercaya mampu mempertahankannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa