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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 7 September 2026 | 04.13 WIB

Hoki Datang Bertubi-tubi, 7 Shio Ini Disebut Masuk Fase Rezeki Berlimpah

ilustrasi panen kekayaan (Freepik) - Image

ilustrasi panen kekayaan (Freepik)

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan finansial menjadi salah satu hal yang banyak menarik perhatian dalam pembahasan astrologi Tionghoa. Sejumlah shio dipercaya dapat mengalami perubahan positif ketika memasuki periode yang dianggap memiliki energi keberuntungan.

Dalam penafsiran astrologi Tionghoa, kondisi tersebut dapat terlihat melalui peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, bertambahnya penghasilan, maupun datangnya kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Bagi sebagian orang, fase seperti ini dianggap sebagai titik balik setelah melewati masa penuh perjuangan. Rezeki yang datang pun dipercaya bisa berasal dari lebih dari satu sumber.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki berlimpah dan mengalami peningkatan kondisi finansial menurut astrologi Tionghoa.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga – Peluang Finansial Semakin Terbuka

Naga dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Dalam ramalan yang dikutip, pemilik shio ini disebut berpotensi mengalami perubahan positif dalam urusan finansial.

Pertengahan 2026 digambarkan sebagai salah satu periode yang dapat membawa peluang baru. Sumber pemasukan bisa datang dari usaha yang sudah berjalan maupun kesempatan bisnis yang muncul secara tidak terduga.

Selain persoalan uang, jaringan profesional juga disebut berpotensi berkembang. Kerja sama baru, kontrak pekerjaan, hingga kesempatan investasi menjadi beberapa peluang yang dikaitkan dengan shio Naga.

Jika mampu mengambil keputusan secara tepat, momentum tersebut dipercaya dapat menjadi pijakan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

2. Shio Tikus – Kerja Keras Mulai Mendapat Hasil

Pemilik shio Tikus digambarkan sebagai pribadi yang tekun dan mampu bekerja secara konsisten meski hasilnya tidak selalu langsung terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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