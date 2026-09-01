Tahun Penuh Peluang, 7 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.

Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki nilai tertentu yang kemudian digunakan dalam berbagai perhitungan Primbon Jawa. Dari perhitungan tersebut, sejumlah weton dianggap mempunyai peluang keberuntungan lebih besar pada periode tertentu.

Bagi sebagian masyarakat, ramalan weton menjadi salah satu cara untuk melihat gambaran mengenai perjalanan hidup dan peluang yang mungkin datang. Meski demikian, ramalan tersebut tetap berada dalam ranah kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi hoki besar dan mengalami peningkatan rezeki pada tahun ini.

Berikut daftarnya:

1. Jumat Wage Jumat Wage memiliki jumlah neptu 10. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang tenang, sabar, dan mampu menjaga hubungan dengan orang lain.

Mereka umumnya tidak terlalu suka mencari perhatian. Namun, ketenangan tersebut justru menjadi salah satu kekuatan mereka ketika menghadapi tekanan maupun persoalan.

Menurut ramalan yang dikutip dari BELAJAR BERSAMA79, Jumat Wage disebut sedang berada dalam periode yang mendukung terbukanya peluang baru, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Sikap yang membuat orang lain merasa nyaman juga diyakini dapat memperluas hubungan sosial. Dalam kepercayaan tersebut, arah selatan dan timur disebut sebagai arah yang membawa peluang baik bagi weton Jumat Wage.