Raja Keberuntungan? Ini 5 Weton yang Dipercaya Memiliki Rezeki Berlimpah

Ilustrasi weton paling sakti yang diyakini sebagai raja keberuntungan dan kekayaan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari warisan budaya yang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Perhitungan weton yang berasal dari perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kombinasi tertentu memiliki energi atau karakter istimewa yang dikaitkan dengan keberuntungan, kemudahan rezeki, dan kesuksesan.
Dari berbagai macam weton yang dikenal dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang sering disebut memiliki peruntungan kuat. Mereka dipercaya mempunyai karakter unggul, daya juang tinggi, serta peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan.
Meski demikian, weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan penentu pasti masa depan seseorang. Usaha, kerja keras, doa, dan keputusan pribadi tetap menjadi faktor penting dalam perjalanan hidup.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan disebut sebagai pembawa rezeki? Dirangkum dari kanal YouTube Catatan Jawa, berikut lima weton yang diyakini memiliki energi positif dan peruntungan istimewa menurut Primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon: Gabungan hari Jumat yang penuh berkah dan pasaran Kliwon yang misterius
Orang yang lahir di weton ini memiliki kekuatan spiritual alami, tak terlihat tapi sangat terasa. Mereka bagaikan magnet kekayaan.
Rezeki bisa datang tiba-tiba dari usaha, warisan, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Kesuksesan bukan soal kerja keras saja, tapi karena aura kuat dalam dirinya yang memancarkan keberuntungan.
Jumat Kliwon adalah weton para pembuka jalan. Mereka punya kepekaan tinggi dan dilindungi secara gaib. Banyak yang mengatakan, orang Jumat Kliwon punya pendamping tak kasat mata yang membukakan pintu rezeki setiap waktu.
Mengapa Jumat Kliwon dianggap sakti? Orang yang lahir di Jumat Kliwon dipercaya memiliki hubungan kuat dengan alam gaib.
Mereka seringkali memiliki wisik, petunjuk gaib, atau firasat tajam yang membantu dalam mengambil keputusan bisnis.
Dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon disebut sebagai weton 'kang sugih tanpo ngoyo', yang artinya kaya tanpa harus bersusah payah.
Bukan berarti malas, tapi mereka sering diberkahi jalan rezeki yang tidak terduga. Masyarakat Jawa percaya bahwa anak Jumat Kliwon memiliki penunggu atau pelindung gaib.
Pantangan yang harus dihindari: jangan bepergian ke tempat angker di malam Jumat Kliwon karena energi gaib sedang tinggi.
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