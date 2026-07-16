Doa dan Keberuntungan, Ini 9 Weton yang Disebut Akan Mendapat Rezeki Berlimpah

Weton bakal kaya raya dan dihujani rezeki kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai keberuntungan seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa weton tertentu memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan keberhasilan dan kelancaran rezeki.
Menurut kepercayaan tersebut, ada beberapa weton yang dianggap memiliki energi spiritual kuat sehingga dipercaya mampu menarik keberuntungan. Mereka disebut memiliki harapan dan doa yang lebih mudah terwujud, terutama dalam hal pencapaian hidup dan kondisi finansial.
Meski demikian, Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat yang tidak memiliki pembuktian ilmiah sebagai penentu masa depan seseorang. Tafsir mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau wawasan budaya.
Dikutip dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat sembilan weton yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar dan kelimpahan rezeki menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.
1. Sabtu Legi
Sabtu Legi memiliki nilai neptu yang terdiri dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Legi bernilai 5.
Individu kelahiran ini dikenal memiliki kemampuan berpikir mendalam dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan.
Mereka terkenal dengan sifat setia dan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dalam segala hal.
Kepandaian membagi waktu antara bekerja, beristirahat, dan beribadah menjadi kelebihan utama mereka.
Menurut ramalan Primbon Jawa, setelah pertengahan tahun ini segala keinginan mereka akan tercapai dan menjadi orang kaya.
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