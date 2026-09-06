Bagaikan Api Bersemangat, 7 Weton Lakuning Geni Punya Karisma Kuat Menurut Primbon Jawa

Weton Lakuning Geni punya karisma menurut Primbon Jawa. (Magnific)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Geni untuk weton dengan semangat membara layaknya sifat api.
Golongan weton ini dipercaya memiliki karisma kuat serta daya pengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya.
Energi besar yang dimiliki dapat menjadi penerang, namun juga berpotensi menjadi bencana jika tak terkendali.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS MUSIK JAWA pada Minggu (6/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Geni tersebut.
1. Rabu pon
Weton Rabu Pon memiliki karakter tegas, pemberani, dan tidak mudah digoyahkan oleh bujuk rayu orang lain.
Sifat tersebut diibaratkan seperti api hutan yang melahap segala sesuatu namun memberi kesuburan baru setelahnya.
Jiwa kepemimpinan alami membuat mereka sering menjadi tumpuan keluarga sekaligus panutan di lingkungan sosialnya.
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Jawa Pos
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