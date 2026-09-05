Rezeki Layaknya Raja, 10 Weton Tipe Singo Menurut Perhitungan Primbon Jawa

Weton Tibo Singo dapat rezeki menurut Primbon Jawa ( Magnific/ stockking)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah tipe Tibo Singo untuk weton dengan rezeki layaknya seorang raja.
Golongan weton ini dipercaya memiliki karakter kuat, berani, dan pengaruh besar layaknya seekor singa.
Perhitungan pembagian empat digunakan untuk menentukan weton yang jatuh pada kategori Tibo Singo tersebut.
Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Sabtu (5/9), disebutkan sepuluh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Singo tersebut.
1. Senin wage
Weton Senin Wage berada di bawah naungan tunggak semi yang membuat rezekinya seolah tidak pernah habis.
Kepandaian menguasai berbagai bidang ilmu menjadi salah satu keistimewaan yang melekat pada weton ini.
Naungan wurung geni membuat mereka perlu berhati-hati karena berpotensi mengalami celaka dalam hidupnya.
Sifat pemberani, kuat, dan sedikit brutal menjadi karakter dominan yang mirip dengan watak seekor singa.
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Jawa Pos
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