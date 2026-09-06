Disebut Punya Keistimewaan Batin, Ini 9 Tanggal Lahir Keramat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Tanggal kelahiran dalam tradisi Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi tertentu yang dipercaya melekat pada seseorang.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai tanggal lahir yang disebut memiliki kepekaan batin lebih kuat dibandingkan orang lain. Dalam kepercayaan tersebut, pemilik tanggal tertentu bahkan diyakini mempunyai ucapan yang kuat sehingga perkataannya terkadang dianggap seperti doa atau firasat.

Keistimewaan semacam ini kerap dikaitkan dengan kemampuan membaca situasi, intuisi tajam, maupun kepekaan terhadap hal-hal yang sulit dijelaskan secara logis.

Namun, kepercayaan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar seseorang selalu berhati-hati dalam berbicara. Ucapan yang baik diharapkan membawa energi positif, sementara perkataan yang keluar ketika sedang marah sebaiknya dihindari.

Dikutip dari kanal YouTube Kinawikrama, berikut sejumlah tanggal lahir yang disebut memiliki keistimewaan batin menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Tanggal 2 – Penuh Empati dan Kasih Sayang Orang yang lahir pada tanggal 2 digambarkan mempunyai karakter sensitif dan mudah merasakan kondisi orang di sekitarnya. Di balik sisi emosionalnya, mereka dikenal penuh perhatian dan mempunyai rasa kasih sayang yang kuat.

Kepribadian tersebut membuat pemilik tanggal ini sering menjadi tempat orang lain bercerita atau meminta masukan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, perkataan mereka dipercaya mempunyai pengaruh kuat. Ucapan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh bahkan dianggap dapat menjadi semacam doa yang kemudian menemukan jalannya untuk terwujud.

2. Tanggal 5 – Cerdas dan Mudah Beradaptasi Pemilik tanggal lahir 5 disebut mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka cenderung aktif, energik, dan senang menghadapi pengalaman baru.