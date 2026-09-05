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Lania Monica
Minggu, 6 September 2026 | 06.32 WIB

Doa Terkabul! 10 Weton yang Diramal Hidupnya Berubah Drastis di Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang (Pexels) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang (Pexels)

JawaPos.com - Primbon Jawa meramalkan bahwa di tahun 2026 akan ada 10 weton istimewa yang diprediksi hidupnya akan berubah drastis: dari serba sulit menuju kelimpahan rezeki, bahkan bisa menjadi wong sugih (orang kaya raya).

Namun, penting diingat: ramalan hanyalah gambaran. Kunci utama tetap ada pada kerja keras, doa, dan sikap rendah hati.

Seperti pepatah Jawa mengatakan: “Urip iku urup,” hidup itu harus memberi nyala.

Artinya, meskipun sudah diramal kaya, manusia wajib tetap berusaha, tekun, dan tidak sombong. Karena sejatinya, rezeki datang dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, berikut adalah 10 weton yang diramal primbon Jawa akan dibanjiri rezeki dan menjadi wong sugih di tahun 2026.

1. Weton Jumat Legi

Orang yang lahir di Jumat Legi dikenal berpikiran positif, penyayang, dan selalu mengayomi. Watak bijaknya membuat mereka disukai banyak orang dan mudah mendapat dukungan, termasuk dalam bisnis. Dengan kecerdasan dan wawasannya, Jumat Legi diprediksi mampu melewati tantangan hidup dan mengundang rezeki berlimpah.

2. Weton Kamis Legi

Dengan jumlah neptu 13, Kamis Legi dikenal pekerja keras, dermawan, dan mudah bergaul. Kebaikannya membuat orang lain senang bermitra dengannya. Tak heran jika mereka sering mendapat peluang bisnis besar dan jalan rezekinya terbuka lebar.

3. Weton Kamis Pahing

Memiliki neptu 17, Kamis Pahing dikenal cerdas, sabar, dan pandai berbicara. Sifat optimis dan pantang menyerah menjadikan mereka pribadi tangguh dalam mengejar cita-cita. Tahun 2026 disebut sebagai masa kejayaan bagi weton ini, dengan rezeki melimpah yang membuatnya berpotensi jadi orang kaya.

4. Weton Rabu Pahing

Dengan neptu 16, Rabu Pahing memiliki sifat fokus, serius, dan optimis. Mereka pekerja keras yang selalu punya rencana hidup terarah. Karakter tekun inilah yang dipercaya membawa keberuntungan besar, termasuk dalam urusan harta dan jabatan.

5. Weton Minggu Wage

Berada di bawah naungan lakuning angin, Minggu Wage dikenal berjiwa sosial, cerdas, dan humoris. Meski kadang suka membantah, itu muncul karena mereka punya ide besar dan kreatif. Karakter ini membuat Minggu Wage lebih cocok di bidang pekerjaan intelektual yang mendatangkan rezeki tanpa henti.

Editor: Hanny Suwindari
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