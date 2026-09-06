6 Shio Ini Disebut Punya Energi Rezeki Kuat, Doanya Dipercaya Mudah Terkabul

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan serta kemakmuran.

Doa yang dipanjatkan dengan tulus juga dipercaya dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk membuka jalan rezeki. Beberapa shio bahkan disebut mempunyai peluang lebih besar dalam urusan finansial karena didukung sifat pekerja keras, kecerdasan, hingga kemampuan melihat kesempatan.

Kepercayaan tersebut menganggap energi positif, usaha, serta doa sebagai kombinasi yang dapat membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki peluang mendapatkan restu kekayaan finansial?

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan restu kekayaan dan kemakmuran menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal mempunyai karakter kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan berbagai persoalan.

Mereka cenderung tetap bertahan dan melanjutkan usaha meski harus melewati kondisi sulit. Ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa doa dan harapan yang mereka panjatkan dianggap memiliki energi positif yang kuat.

Selain gigih, shio Kerbau juga dikenal menjunjung tinggi kejujuran. Mereka berusaha mendapatkan hasil melalui kerja keras dan cara yang dianggap benar.

Kombinasi antara ketahanan mental, konsistensi, dan integritas inilah yang dalam ramalan dipercaya mampu membuka jalan menuju kelancaran rezeki dan kondisi finansial yang lebih baik.