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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 05.36 WIB

Dewa Rezeki Berpihak, 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Keuntungan Besar

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga - Image

5 Shio Dapat Rezeki Tanpa Diduga

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda.

Pada periode tertentu, beberapa shio bahkan disebut memiliki peluang finansial lebih baik. Rezeki tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan karier, usaha, kerja sama, maupun peluang finansial yang datang secara tidak terduga.

Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bagian dari tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, pengelolaan uang, serta berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpeluang memperoleh limpahan rezeki dan mengalami peningkatan finansial.

1. Shio Babi

Shio Babi dalam tradisi Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberlimpahan, kebahagiaan, dan kehidupan yang nyaman. Karakter tersebut membuat shio ini sering dianggap memiliki hubungan erat dengan keberuntungan.

Dalam ramalan yang beredar, pemilik Shio Babi disebut berpotensi memperoleh berbagai keuntungan. Bentuknya dapat berupa kesempatan kerja baru, bonus, peningkatan pendapatan, hingga perkembangan usaha yang semakin menjanjikan.

Namun, keberuntungan tersebut juga disertai pesan agar tidak lupa berbagi. Menggunakan sebagian rezeki untuk membantu orang lain dipercaya dapat menjaga keseimbangan dan membuat keberlimpahan yang diperoleh menjadi lebih bermakna.

2. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang penuh perhitungan, cerdas, serta memiliki intuisi kuat. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu membaca situasi sebelum menentukan langkah.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, peluang finansial Shio Ular dapat terbuka melalui keputusan yang dilakukan secara strategis. Investasi, kerja sama bisnis, maupun tawaran baru disebut dapat menjadi pintu masuk menuju keuntungan lebih besar.

Meski peluang memperoleh uang terbuka lebar, pemilik Shio Ular tetap disarankan berhati-hati. Kemampuan mengelola hasil yang diperoleh menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mendapatkan keuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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