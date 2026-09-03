Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 04.09 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Panen Keuntungan

shio pilihan yang dapat keajaiban rezeki finansial bawa mereka ke takhta sultan. - Image

shio pilihan yang dapat keajaiban rezeki finansial bawa mereka ke takhta sultan.

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang kerap menarik perhatian dalam pembacaan shio. Dalam kepercayaan tradisional, sejumlah shio dipercaya memiliki momentum keberuntungan tertentu yang dapat membuka peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Bagi sebagian orang, keberuntungan tersebut diyakini hadir setelah melewati proses panjang berupa kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil keputusan. Ketika peluang datang pada waktu yang tepat, kondisi finansial pun disebut berpotensi mengalami perubahan.

Ramalan shio sendiri tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Namun, bagi mereka yang mempercayainya, prediksi semacam ini kerap dijadikan gambaran atau hiburan dalam melihat kemungkinan perjalanan hidup ke depan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan finansial dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau yang lahir pada 1973, 1985, 1997, dan 2009 disebut memiliki peluang mengalami perkembangan positif dalam urusan finansial.

Sifat tekun dan konsisten menjadi kekuatan utama yang dimiliki shio ini. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika harus menghadapi proses panjang untuk mencapai target.

Momentum tersebut disebut semakin baik apabila dimanfaatkan melalui perencanaan keuangan yang matang. Investasi jangka panjang maupun kerja sama dengan pihak yang tepat dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan peluang yang tersedia.

Hasil dari usaha yang selama ini dibangun secara perlahan juga berpotensi mulai terlihat. Bonus pekerjaan, peningkatan pendapatan, atau peluang bisnis baru disebut dapat menjadi bentuk keuntungan yang menghampiri.

Namun, ketelitian tetap diperlukan agar peluang finansial yang datang tidak justru menimbulkan risiko baru.

2. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 disebut memiliki peluang untuk memasuki periode penuh kesempatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Banjir Keuntungan! 9 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Positif - Image
Zodiak

Banjir Keuntungan! 9 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Finansial Positif

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.05 WIB

Jelang Akhir Agustus, 5 Shio Ini Diramal Panen Rezeki dan Keuntungan Finansial - Image
Zodiak

Jelang Akhir Agustus, 5 Shio Ini Diramal Panen Rezeki dan Keuntungan Finansial

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Keuntungan dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Keuntungan dalam Waktu Dekat

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore