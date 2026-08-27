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Rabbany Wanadriani
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Jelang Akhir Agustus, 5 Shio Ini Diramal Panen Rezeki dan Keuntungan Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjelang penghujung Agustus 2025, sejumlah shio disebut memiliki peruntungan finansial yang cukup menjanjikan. Dalam astrologi Tiongkok, periode ini digambarkan sebagai waktu yang dapat membuka peluang baru sekaligus membawa keuntungan bagi beberapa shio.

Peluang tersebut tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Bisa saja berupa kontrak baru, kesempatan investasi, tambahan penghasilan, atau hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Bagi mereka yang mampu membaca peluang dan mengambil keputusan dengan tepat, kondisi ini dipercaya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki keadaan finansial.

Dilansir dari Sunsigns, berikut lima shio yang diprediksi mengalami peningkatan peruntungan finansial dalam lima hari ke depan. 

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki karakter praktis, sabar, dan konsisten. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut persoalan keuangan.

Menjelang akhir Agustus, fokus terhadap tujuan jangka panjang dapat membawa hasil positif. Kerja keras yang selama ini dilakukan berpeluang mulai membuahkan keuntungan.

Tidak menutup kemungkinan Kerbau menemukan kesempatan investasi baru atau memperoleh kontrak bernilai besar. Jika mampu memanfaatkan momentum dengan baik, kondisi finansial mereka dapat mengalami perkembangan cukup signifikan.

2. Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang gemar menyusun strategi sebelum bertindak. Mereka juga memiliki perhatian kuat terhadap detail sehingga cukup jeli ketika melihat peluang.

Dalam beberapa hari ke depan, kemampuan tersebut diprediksi membantu Ular menemukan cara baru untuk meningkatkan pemasukan. Pengelolaan sumber daya yang lebih efektif juga dapat membuat kondisi finansial semakin stabil.

Selain itu, ada kemungkinan hasil kerja keras mereka mulai mendapatkan apresiasi. Pengakuan tersebut bisa hadir melalui keuntungan finansial, pekerjaan baru, maupun sumber pendapatan tambahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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