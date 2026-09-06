Rezekinya Mengalir Deras, 5 Shio Ini Disebut Jago Mencari dan Mengelola Uang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan kerja keras, ada pula yang memiliki kemampuan membaca peluang dan mengatur keuangan dengan baik.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio seseorang. Beberapa shio disebut mempunyai kecenderungan untuk lebih teliti mengelola uang, berani mengambil peluang, hingga memiliki ambisi kuat untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan astrologi, bukan jaminan mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir Horoscope, berikut lima shio yang disebut mempunyai karakter kuat dalam menarik peluang finansial dan membangun kekayaan.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal mempunyai karakter sabar, praktis, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berhubungan dengan uang.

Mereka cenderung lebih menyukai proses membangun kekayaan secara bertahap dibandingkan mengejar keuntungan instan. Menabung, mengatur pengeluaran, hingga mempertimbangkan investasi menjadi beberapa hal yang dianggap sesuai dengan karakter mereka.

Ketekunan juga menjadi salah satu kekuatan utama Kerbau. Mereka mampu menjalani proses panjang tanpa mudah menyerah. Dengan pola pikir yang realistis dan konsisten, kekayaan dipercaya dapat dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga menghasilkan kondisi finansial yang lebih stabil.

2. Shio Ayam Shio Ayam digambarkan sebagai sosok yang disiplin dan mempunyai ambisi kuat dalam mencapai tujuan. Dalam urusan finansial, mereka cenderung melihat kekayaan sebagai sesuatu yang perlu dibangun melalui proses panjang.

Mereka tidak keberatan bekerja keras selama hasil akhirnya dapat memberikan keamanan dan kestabilan di masa depan.