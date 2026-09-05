4 Warna Keberuntungan Uang yang Dipercaya Mengundang Rezeki

JawaPos.com – Keberuntungan uang menjadi topik menarik yang mengaitkan warna pakaian dengan energi kelimpahan rezeki seseorang.

Selain bekerja keras, banyak orang percaya bahwa warna yang dikenakan turut memengaruhi datangnya kelimpahan finansial.

Setiap warna dipercaya membawa energi berbeda yang mampu menarik berbagai hal baik, termasuk kesehatan dan cinta.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (5/9), berikut empat warna keberuntungan uang yang dipercaya mampu mengundang rezeki bagi orang yang mengenakannya.

1. Warna merah yang melambangkan kekuatan

Warna merah dikenal mampu membangkitkan emosi kuat seperti keberanian dan kekuatan.

Orang yang mengenakan warna merah biasanya ingin menampilkan kesan percaya diri dan penuh kekuatan.