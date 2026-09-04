Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

JawaPos.com - Viral sebuah video menampilkan seorang santri cilik meluruskan bacaan ayat Alquran yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Dia mengingatkan nusron agar tidak mengacak-acak ayat Alquran, dan tidak asal memaknai ayat Alquran sesuai keinginan.

Koreksi tersebut disampaikan saat menanggapi penjelasan Nusron mengenai Surah Quraisy yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Ada tiga bagian bacaan dan penjelasan Nusron yang menjadi perhatian santri cilik tersebut.

Pertama, Nusron membaca potongan ayat dengan lafaz, "Li ilafi li quraisyin".

Santri cilik kemudian memberikan koreksi bahwa bacaan yang semestinya adalah "Li iilafi quraisyi".

"Seharusnya, Li iilafi quraisyi," ucap santri cilik dalam video yang beredar di media sosial, dikutip Jumat (4/9).

Koreksi kedua berkaitan dengan potongan ayat berikutnya. Nusron membaca, "Fal ya'budu rabba hadzal baitil ladzina... alladzina at'amahum min ju’".

Menurut santri cilik, bagian tersebut seharusnya dibaca "Alladzi at'amahum min ju’".