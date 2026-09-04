Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

JawaPos.com - Brentford berpeluang mengalahkan Sunderland pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB, setelah The Bees meraih empat poin dari dua laga dan memiliki rekor kandang solid.

Sementara Sunderland baru mengoleksi satu kemenangan. Brentford juga sedang produktif dengan 10 gol di semua kompetisi musim ini.

Brentford Punya Modal Kuat di Kandang Brentford datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim Liga Inggris dengan empat poin dari dua pertandingan.

Pasukan Keith Andrews menang pada laga pembuka sebelum bermain imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road pekan lalu.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Brentford ketika Kevin Schade mencetak gol.

Sebelum laga melawan Leeds United, Brentford tidak pernah kalah dalam pertandingan Premier League ketika pemain asal Jerman itu mencatatkan namanya di papan skor.

Schade kembali menjadi ancaman utama setelah mencetak gol lewat aksi flick yang mengejutkan di Elland Road.

Namun, Dominic Calvert-Lewin mampu menyamakan kedudukan sehingga Brentford harus puas membawa pulang satu poin dari markas Leeds United.