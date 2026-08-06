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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 00.52 WIB

Tampil Stylish! 10 Rekomendasi Warna yang Cocok Dipadukan dengan Celana Beige agar Tampil Menarik

ilustrasi orang yang memakai celana beige. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memakai celana beige. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya senang mengenakan celana beige sebab netral, serbaguna, dan stylish tanpa perlu usaha.

Dari kasual hingga formal, celana beige dapat dengan mudah meningkatkan penampilan apa pun.

Namun, apakah Anda masih bingung bagaimana memadukannya?

Dilansir English jagran, berikut adalah 10 rekomendasi warna yang cocok dipadukan dengan celana beige untuk tampilan fashion yang menonjol.

1. Atasan merah muda

Celana beige dan atasan merah muda menciptakan tampilan yang ceria, romantis, dan feminin.

2. Atasan cokelat

Atasan cokelat yang dipadukan dengan celana beige akan terlihat mewah dan berkelas.

3. Atasan hitam

Ingin tampil memukau dan berani dengan celana beige? Pilih atasan hitam, yang akan membuat aura Anda terlihat berwibawa, berani, dan profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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