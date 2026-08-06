Tampil Stylish! 10 Rekomendasi Warna yang Cocok Dipadukan dengan Celana Beige agar Tampil Menarik

ilustrasi orang yang memakai celana beige. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya senang mengenakan celana beige sebab netral, serbaguna, dan stylish tanpa perlu usaha.
Dari kasual hingga formal, celana beige dapat dengan mudah meningkatkan penampilan apa pun.
Namun, apakah Anda masih bingung bagaimana memadukannya?
Dilansir English jagran, berikut adalah 10 rekomendasi warna yang cocok dipadukan dengan celana beige untuk tampilan fashion yang menonjol.
1. Atasan merah muda
Celana beige dan atasan merah muda menciptakan tampilan yang ceria, romantis, dan feminin.
2. Atasan cokelat
Atasan cokelat yang dipadukan dengan celana beige akan terlihat mewah dan berkelas.
3. Atasan hitam
Ingin tampil memukau dan berani dengan celana beige? Pilih atasan hitam, yang akan membuat aura Anda terlihat berwibawa, berani, dan profesional.
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