Tampil Stylish! 10 Rekomendasi Warna yang Cocok Dipadukan dengan Celana Beige agar Tampil Menarik

JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya senang mengenakan celana beige sebab netral, serbaguna, dan stylish tanpa perlu usaha.

Dari kasual hingga formal, celana beige dapat dengan mudah meningkatkan penampilan apa pun.

Namun, apakah Anda masih bingung bagaimana memadukannya?

Dilansir English jagran, berikut adalah 10 rekomendasi warna yang cocok dipadukan dengan celana beige untuk tampilan fashion yang menonjol.

1. Atasan merah muda

Celana beige dan atasan merah muda menciptakan tampilan yang ceria, romantis, dan feminin.

2. Atasan cokelat

Atasan cokelat yang dipadukan dengan celana beige akan terlihat mewah dan berkelas.

3. Atasan hitam