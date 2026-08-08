3 Warna Keberuntungan Zodiak Leo yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Leo dikenal sebagai simbol kepercayaan diri dan gaya yang selalu menarik perhatian.

Warna memiliki peran penting dalam memengaruhi suasana hati serta memperkuat karakter zodiak Leo.

Astrologi menjelaskan bahwa beberapa warna keberuntungan tertentu dianggap paling sesuai dengan kepribadian Leo.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), dijelaskan mengenai tiga warna keberuntungan zodiak Leo secara lengkap menurut astrologi.

1. Warna emas

Warna emas dikenal sebagai simbol kemewahan yang identik dengan batu berharga bernilai tinggi.

Kilau yang dimiliki warna ini mencerminkan sisi kuat dan megah dari kepribadian Leo.

Sifat ekspresif dan langka pada warna emas selaras dengan citra istimewa yang melekat pada Leo.

Meski terkesan mewah, Leo tetap dikenal sebagai sosok yang membumi dalam kesehariannya.