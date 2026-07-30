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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.57 WIB

Hindari Warna Ini! 12 Zodiak Disebut Memiliki Warna yang Kurang Menguntungkan Menurut Astrologi

ilustrasi orang yang murung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang murung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Warna tidak hanya menjadi bagian dari penampilan, tetapi juga sering dikaitkan dengan energi, karakter, dan suasana hati seseorang.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki warna tertentu yang mampu memperkuat aura positif. Namun, ada pula beberapa warna yang dianggap kurang cocok karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan energi alami seseorang.

Meski tidak memiliki dasar ilmiah dan lebih menjadi bagian dari kepercayaan astrologi, banyak orang menggunakan pandangan ini sebagai referensi dalam memilih warna pakaian, dekorasi, maupun benda pribadi.

Dilansir dari Parade, berikut daftar warna yang disebut kurang selaras dengan energi masing-masing zodiak.

1. Aries – Hijau

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh semangat, berani mengambil tindakan, dan menyukai tantangan.

Menurut astrologi, warna hijau dianggap dapat mengurangi dorongan aktif Aries karena memberikan energi yang lebih tenang dan stabil.

Pada momen ketika Aries membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan cepat, warna ini dipercaya dapat membuat gerak mereka terasa lebih lambat.

2. Taurus – Merah

Taurus memiliki karakter yang menyukai kestabilan, kenyamanan, dan ketenangan.

Warna merah yang identik dengan energi kuat dan emosi tinggi dipercaya kurang cocok bagi Taurus karena dapat memicu sikap lebih impulsif.

Dalam situasi yang membutuhkan kesabaran dan pertimbangan matang, warna merah dianggap dapat membuat Taurus lebih mudah terbawa suasana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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