Tak Banyak Mengeluh, 5 Weton Ini Diramal Punya Jalan Hidup Menuju Kekayaan

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan. Dalam tradisi Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan.

Primbon Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang memuat berbagai penafsiran mengenai karakter dan peruntungan berdasarkan weton. Di dalam kepercayaan tersebut, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat, mudah membaca peluang, serta memiliki jalan rezeki yang baik.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan sebagai jaminan bahwa seseorang pasti kaya tanpa usaha.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kehidupan mapan dan berkecukupan.

1. Kamis Pahing Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton Kamis Pahing digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan serta kemampuan komunikasi yang baik. Mereka juga dikenal mempunyai semangat kerja tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Orang dengan weton ini disebut memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai tujuan hidup. Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu keunggulan karena membuat mereka lebih mudah menghadapi perubahan keadaan.

Karisma dan pembawaan yang kuat dipercaya membuat Kamis Pahing mudah mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Mereka juga disebut memiliki perhatian terhadap kerapian, kebersihan, dan keindahan.

Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya mempunyai peruntungan yang cukup baik. Kemampuan memanfaatkan peluang dan ketekunan dalam bekerja dianggap menjadi faktor yang dapat mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih berkecukupan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung tidak gegabah dalam mengambil keputusan.