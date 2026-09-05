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Rabbany Wanadriani
Minggu, 6 September 2026 | 05.10 WIB

Nasib Berubah Drastis, 5 Shio Ini Diramal Punya Jalan Terbuka Menuju Kekayaan

Ilustrasi Orang Kaya Baru (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Orang Kaya Baru (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda. Dari 12 shio yang dikenal dalam tradisi tersebut, ada beberapa yang disebut memiliki peluang lebih besar dalam urusan rezeki dan kesuksesan.

Kepercayaan ini juga mengenal sosok Dewi Rezeki yang dianggap membawa keberuntungan serta kemakmuran bagi mereka yang berada dalam pengaruhnya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya mendapatkan bimbingan Dewi Rezeki sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperbaiki kehidupan finansial, hingga mencapai kesuksesan.

Meski demikian, ramalan astrologi tetap merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat menjadi jaminan mengenai masa depan seseorang. Usaha, keputusan, kemampuan, dan kondisi kehidupan nyata tetap berperan penting dalam menentukan keberhasilan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut menjadi kesayangan Dewi Rezeki dan berpeluang mengubah nasib hingga mencapai kehidupan yang lebih makmur.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cekatan, dan memiliki kreativitas tinggi. Kemampuan membaca situasi membuat mereka dinilai mampu menemukan kesempatan ketika orang lain belum melihatnya.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Shio Tikus disebut memperoleh bimbingan dari Dewi Rezeki untuk mengembangkan potensi tersebut, khususnya dalam dunia bisnis dan karier.

Namun, kecerdasan saja dianggap belum cukup. Mereka juga perlu menghindari sikap terlalu mementingkan diri sendiri.

Dengan mengambil keputusan secara bijaksana dan belajar berbagi keberhasilan dengan orang lain, Shio Tikus dipercaya dapat mempertahankan kesuksesan yang diraihnya.

2. Shio Macan

Berani mengambil keputusan dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Macan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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