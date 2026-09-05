Tak Mudah Kekurangan, 6 Weton Ini Diprediksi Punya Jalan Rezeki yang Luas

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki jalan rezeki yang luas. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu menghadapi berbagai tantangan, bekerja keras, serta memiliki karakter yang mendukung tercapainya kehidupan berkecukupan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki nasib baik dan rezeki seluas lautan menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam perhitungan tradisional, weton ini dikaitkan dengan pribadi yang murah hati, cerdas, serta mempunyai semangat kuat dalam menjalani kehidupan.

Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung menyusun rencana dengan matang sebelum mengambil langkah penting.

Perjalanan hidupnya juga digambarkan tidak selalu mudah. Berbagai tantangan justru dianggap mampu membentuk mental yang kuat dan membuat mereka semakin percaya diri dalam membuktikan kemampuan.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, Minggu Pahing juga dikaitkan dengan Waseso Segoro dan Lakune Rembulan. Kedua istilah tersebut menjadi simbol keluasan rezeki, daya tarik, serta kemampuan memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16 dari perpaduan Rabu yang bernilai 7 dan Pahing bernilai 9. Weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang rajin, sederhana, dan memiliki etos kerja kuat.