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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 10.23 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Libra. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Libra. (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan menemukan kedamaian dan kepuasan mental. Selain itu, libra dapat memilih untuk mendapatkan hasil terbaik dalam karir. 

Libra juga akan merasa gembira karena memperoleh hasil yang paling diharapkan. Kehadiran libra dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 5 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Sebaiknya zodiak libra tidak putus asa saat terjadi kesulitan di bidang percintaan. Terkait karir, kunci untuk menyelesaikan masalah pekerjaan adalah dengan kesabaran.

Sementara itu, lanjutkan berolahraga serta berlatih di gym saat ada indikasi masalah pada persendian. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain. 

Cinta Libra

Beberapa kesulitan mungkin akan terjadi di bidang percintaan. Jangan putus asa, karena ini hanya akan membuat hubungan libra semakin kuat. Libra dan pasangan akan menyadari betapa besarnya cinta satu sama lain. Akan ada kegembiraan baru saat libra dan pasangan bersatu kembali.

Karir Libra

Beberapa masalah dalam pekerjaan muncul, dan libra tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Libra mungkin tidak berada dalam posisi untuk menawarkan solusi atas masalah ini. 

Editor: Hanny Suwindari
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