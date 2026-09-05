Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 10.18 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa sedikit frustrasi karena rintangan yang menghampiri. Pisces telah berusaha untuk menghindarinya, tetapi tetap saja tidak dapat melakukannya.

 Jangan berkecil hati, tetaplah bersabar, dan gunakan ketekunan untuk melewati situasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 5 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus berhenti berkhayal untuk mencari sosok pasangan yang sempurna. Terkait karir, renungkan perjalanan karirmu dan beberapa hambatan yang memaksa pisces untuk memperlambat kemajuan.

Sementara itu, lakukan olahraga dan yoga agar pisces merasa lebih baik saat mengalami gejala nyeri pada persendian. Terkait keuangan, catatlah segala pengeluaran karena pisces cenderung ceroboh dalam mengelola uang.

Cinta Pisces

Hubungan asmara pisces menjadi lebih serius, padahal sebelumnya tampak santai. Saatnya berhenti berkhayal tentang menginginkan pasangan yang sempurna. 

Pasanganmu saat ini memiliki sebagian besar dari apa yang selama ini pisces cari. Berikan pengakuan dan rasa hormat yang pantas dia dapatkan.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 5 September 2026 | 11.20 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Sabtu, 5 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 5 September 2026 | 10.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore