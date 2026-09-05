Ramalan Zodiak Pisces 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa sedikit frustrasi karena rintangan yang menghampiri. Pisces telah berusaha untuk menghindarinya, tetapi tetap saja tidak dapat melakukannya.

Jangan berkecil hati, tetaplah bersabar, dan gunakan ketekunan untuk melewati situasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 5 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus berhenti berkhayal untuk mencari sosok pasangan yang sempurna. Terkait karir, renungkan perjalanan karirmu dan beberapa hambatan yang memaksa pisces untuk memperlambat kemajuan.

Sementara itu, lakukan olahraga dan yoga agar pisces merasa lebih baik saat mengalami gejala nyeri pada persendian. Terkait keuangan, catatlah segala pengeluaran karena pisces cenderung ceroboh dalam mengelola uang.

Cinta Pisces

Hubungan asmara pisces menjadi lebih serius, padahal sebelumnya tampak santai. Saatnya berhenti berkhayal tentang menginginkan pasangan yang sempurna.

Pasanganmu saat ini memiliki sebagian besar dari apa yang selama ini pisces cari. Berikan pengakuan dan rasa hormat yang pantas dia dapatkan.