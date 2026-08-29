Dari Seni hingga Menulis, 6 Zodiak Ini Punya Bakat Kreatif yang Menonjol

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menuangkan gagasan. Ada yang lebih nyaman mengekspresikan diri melalui tulisan, sementara lainnya memilih musik, desain, seni, atau bahkan cara berbicara yang unik.

Dalam astrologi, karakter tertentu dipercaya membuat beberapa zodiak lebih mudah melahirkan ide-ide kreatif. Mereka cenderung memiliki imajinasi kuat, sudut pandang berbeda, serta keberanian untuk menghasilkan sesuatu yang tidak biasa.

Kreativitas tersebut juga tidak selalu berbentuk karya seni. Kemampuan bercerita, menemukan solusi, melihat sesuatu dari perspektif berbeda, hingga menciptakan konsep baru juga dapat menjadi bentuk kreativitas.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kreativitas dan bakat artistik yang cukup menonjol.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai sosok yang memiliki perasaan mendalam. Kepekaan emosional tersebut sering menjadi sumber inspirasi ketika mereka ingin menciptakan sesuatu.

Mereka dapat menuangkan pengalaman pribadi ke dalam tulisan, fotografi, karya seni, maupun bentuk ekspresi lainnya. Tidak jarang, karya yang dihasilkan Cancer terasa personal karena berkaitan dengan kenangan, keluarga, kasih sayang, atau perjalanan emosional mereka.

Bagi Cancer, berkarya bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu yang indah. Kreativitas juga dapat menjadi cara untuk menyimpan kenangan sekaligus menyalurkan berbagai perasaan yang sulit diungkapkan secara langsung.

2. Gemini Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dikenal sebagai komunikator yang cukup piawai. Tidak mengherankan jika kreativitas mereka sering terlihat melalui kata-kata.

Menulis, berbicara, membuat cerita, hingga menghibur orang lain menjadi beberapa bidang yang cocok dengan karakter Gemini. Mereka mampu menghubungkan berbagai gagasan dan melihat satu persoalan dari beberapa sudut pandang.