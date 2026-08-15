Kreativitasnya Bikin Kagum, 6 Zodiak Ini Punya Segudang Ide Unik

JawaPos.com – Kreativitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kemampuan menulis, bermusik, melukis, merancang sesuatu, hingga menghasilkan gagasan yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang lebih menonjol dalam hal komunikasi, ada pula yang memiliki imajinasi kuat serta mampu menuangkan perasaan melalui karya.

Sejumlah zodiak bahkan dianggap mempunyai sisi kreatif yang begitu kuat. Mereka cenderung melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda sehingga mampu melahirkan ide, konsep, maupun karya yang menarik.

Dilansir English jagran, berikut enam zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kreativitas dan bakat artistik yang menonjol.

1. Cancer – Kreativitas yang Berasal dari Perasaan Cancer dikenal sebagai sosok yang memiliki perasaan mendalam. Kepekaan emosional tersebut kerap menjadi sumber inspirasi ketika mereka ingin menciptakan sesuatu.

Bagi Cancer, karya kreatif bukan sekadar hasil imajinasi, tetapi juga menjadi cara untuk menuangkan pengalaman dan perasaan pribadi.

Tidak mengherankan jika mereka sering tertarik pada bidang seperti menulis, fotografi, seni, atau kegiatan lain yang memungkinkan mereka mengabadikan kenangan.

Karya yang dihasilkan Cancer biasanya terasa hangat dan personal. Tema mengenai keluarga, kasih sayang, kehidupan, hingga pengalaman emosional juga kerap menjadi sumber inspirasi mereka.

2. Gemini – Pintar Mengolah Ide Menjadi Sesuatu yang Menarik Gemini memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Mereka senang berbicara, bertukar pikiran, dan mengeksplorasi berbagai gagasan baru.