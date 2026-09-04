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Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 05.43 WIB

Tak Perhitungan Saat Menolong, 4 Shio Ini Disebut Mudah Mendapat Balasan Kebaikan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan kepada sesama sering kali dipercaya membawa dampak positif bagi orang yang melakukannya. Membantu orang lain dengan tulus, baik melalui tenaga, waktu, perhatian, maupun materi, dapat mempererat hubungan sekaligus menghadirkan rasa bahagia tersendiri.

Dalam kepercayaan astrologi Cina, sejumlah shio dikenal memiliki karakter penyayang, dermawan, dan senang memberikan bantuan kepada orang lain. Sifat tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan serta memiliki hubungan sosial yang luas.

Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa kebaikan yang diberikan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk keberkahan dan kemudahan hidup.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat empat shio yang dikenal memiliki kebiasaan suka membantu sesama dan dipercaya mempunyai jalan rezeki yang lancar.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga dikenal memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, mereka cenderung terdorong untuk memberikan bantuan meskipun sedang memiliki kesibukan sendiri.

Mereka juga tidak selalu mengharapkan imbalan atas pertolongan yang diberikan. Sikap tersebut membuat shio Naga sering mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya.

Dalam kepercayaan astrologi Cina, hubungan baik yang terbangun dari sifat dermawan tersebut diyakini dapat menjadi salah satu jalan datangnya peluang dan rezeki yang tidak terduga.

2. Shio Kambing

Shio Kambing kerap digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan mudah tersentuh ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan.

Mereka dikenal tidak terlalu suka menghitung-hitung pemberian. Ketika merasa bantuan mereka dibutuhkan, pemilik shio Kambing bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, hingga sebagian hartanya.

Sifat sosial yang kuat membuat mereka memiliki banyak hubungan baik. Dalam ramalan astrologi, ketulusan tersebut dipercaya mendatangkan balasan positif, termasuk peluang dan kelancaran rezeki yang datang melalui orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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