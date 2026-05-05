7 Balasan Cerdas Menghadapi 'Kasar Berkedok Bercanda' Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam interaksi sosial, kita sering menjumpai tipe orang yang melontarkan komentar menyakitkan, lalu dengan cepat berlindung di balik kalimat seperti, “Santai aja, kan cuma bercanda,” atau “Aku orangnya blak-blakan.” Sekilas terlihat ringan, tapi sebenarnya perilaku ini bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan harga diri orang lain.

Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan aggressive humor (humor agresif) atau bentuk komunikasi pasif-agresif—di mana seseorang menyampaikan kritik atau serangan secara terselubung agar terhindar dari tanggung jawab emosional.

Alih-alih diam atau terpancing emosi, ada cara-cara cerdas untuk merespons.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat tujuh pendekatan yang bisa kamu gunakan.

1. “Kalau itu bercanda, aku nggak merasa itu lucu.”

Balasan ini sederhana tapi kuat. Kamu tidak menyerang balik, hanya menyatakan dampak.

Secara psikologis, ini disebut assertive communication—menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan. Orang yang terbiasa “bercanda kasar” sering tidak siap ketika dampaknya diungkap dengan tenang.

Efeknya: membuat mereka sadar bahwa “candaan” mereka tidak universal.

2. “Boleh jujur, tapi tetap bisa sopan kan?”