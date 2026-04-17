3 Zodiak yang Berani Nge DM Crushnya, Pantang Mundur Sebelum Balasan Masuk

JawaPos.com - Beberapa zodiak punya nyali besar untuk mengirim pesan DM pada crushnya. Mereka mencoba berbagai peluang untuk memenangkan hati mereka.

Seperti tiga sosok zodiak ini, mereka tidak pernah ragu saat harus memulai percakapan terlebih dahulu lewat DM.

Ditolak bukan menjadi masalh bagi mereka. Ketiganya menganggap penolakan sebagai proses. Masih banyak kandidat yang bisa mereka coba hubungi di media sosial.

Aries

Aries tahu persis apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk mengejarnya. Aries akan langsung mengirim DM ke crushnya tanpa pikir panjang. Mereka juga akan menunjukkan ketertarikan secara jelas dengan memakai emoji sebagai respon.

Gemini

Gemini secara alami suka menggoda dan pandai berbicara. Mereka memiliki alasan yang cerdas untuk mengirim pesan untuk crushnya.

Saat gebetan membuat status, gemini akan menanggapinya dan memulai obrolan, kemudian mereka akan menjaga percakapan supaya tetap bisa berjalan.

Libra

Libra akan mengirim DM pada gebetannya untuk mengajak mereka keluar dengan penuh harapan. Bahkan saat pesan mereka dibaca tanpa adanya balasan, libra tidak akan merasa malu atau kecewa.