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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 22.09 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 5 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 

JawaPos.com - Berikut ini merupakan urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 5 September 2026. Simak peluang cinta, karier, keuangan, dan keberuntungan masing-masing zodiak.

Ramalan zodiak besok, Sabtu 5 September 2026, kembali menarik perhatian, dari 12 zodiak, ada beberapa yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan menarik dalam urusan pekerjaan, keuangan, percintaan, hingga kehidupan pribadi.

Pergerakan Bulan menjadi salah satu tema penting dalam ramalan kali ini. Sejumlah zodiak mendapatkan dorongan untuk lebih percaya diri dan berani menangkap peluang, sementara yang lain justru disarankan memperlambat langkah, menjaga kesehatan, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Dilansir dari Astro Talk, tercatat bahwa energi Bulan yang bergerak melalui Gemini menjadi salah satu pengaruh yang terasa pada sejumlah zodiak.

Berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 5 September 2026, yang dirangkum berdasarkan potensi peluang dan sisi positif paling menonjol dalam ramalan tersebut.

1. Leo

Leo menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Sabtu 5 September 2026. 

Energi yang muncul cukup menarik karena Leo diprediksi berada dalam suasana hati yang lebih percaya diri. Kondisi tersebut dapat membantu Leo melihat peluang yang sebelumnya mungkin terlewatkan. 

Astro Talk menggambarkan adanya kesempatan baik yang perlu dikenali, terutama karena ide dan kemampuan Leo berpotensi mendapatkan apresiasi di tempat kerja. 

Bahkan, peluang promosi atau perpindahan posisi juga dapat menjadi salah satu tema yang muncul.

Dalam urusan karier, keberuntungan Leo bukan sekadar soal mendapatkan sesuatu secara tiba-tiba. 

Justru, keberuntungan tersebut terlihat melalui kemampuan untuk menunjukkan kompetensi ketika kesempatan datang. 

Jika selama ini Leo memiliki gagasan yang belum disampaikan, Sabtu bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengomunikasikannya secara lebih percaya diri.

Keuangan juga terlihat cukup menjanjikan. Namun, keberuntungan finansial sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai alasan untuk berbelanja tanpa perhitungan. 

Leo tetap perlu membedakan antara peluang yang benar-benar bermanfaat dan godaan sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
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