Ramalan Zodiak Capricorn 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Yuka777)
JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit frustrasi karena ada rintangan yang menghalangi jalan. Capricorn mungkin telah mengerahkan semua upaya untuk menghindari rintangan, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikannya.
Kesabaran adalah kuncinya. Gunakan ketekunan untuk melewatinya. Jangan menyerah, karena bekerja dengan kualitas-kualitas ini akan menjamin kesuksesan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 4 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn mungkin sedang berpikir untuk membawa hubungan romantis ke tahap selanjutnya. Terkait karir, capricorn mungkin merasa memiliki banyak faktor di luar kendali yang membuat pekerjaan sulit diselesaikan.
Sementara itu, waspadai kemungkinan munculnya alergi dan siapkan obat-obatan jika rentan terhadap reaksinya. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.
Cinta Capricorn
Hari ini, capricorn mungkin mempertimbangkan untuk membawa hubungan romantis ke tahap selanjutnya.
Tujuan ini akan membuahkan hasil dan akan membimbing capricorn ke arah yang benar. Tetapi, dengarkan kata hatimu dan tetaplah teguh saat akan membuat komitmen jangka panjang.
Karir Capricorn
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Jawa Pos
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