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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik/macrovector) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik/macrovector)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat transit ini, solusi damai untuk masalah sagitarius akan segera terwujud. 

Tetap tenang dan sabar akan membantu sagitarius mencapai solusi yang menguntungkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan hidup. Hari yang bahagia dan positif sedang menanti sagitarius.

Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit frustrasi karena ada rintangan yang menghalangi jalan. Capricorn mungkin telah mengerahkan semua upaya untuk menghindari rintangan, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikannya. 

Kesabaran adalah kuncinya. Gunakan ketekunan untuk melewatinya. Jangan menyerah, karena bekerja dengan kualitas-kualitas ini akan menjamin kesuksesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 4 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan tampak jauh lebih bahagia karena suasana dalam hubungan telah jauh membaik. Terkait karir, bicaralah dengan atasan jika memiliki masalah terkait sponsor untuk perjalanan ke luar negeri.

Sementara itu, terapkan beberapa teknik relaksasi saat memiliki terlalu banyak stres, kecemasan, atau kelelahan. Pada ranah keuangan, awasi pengeluaranmu serta jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.

Cinta Sagitarius

Perubahan yang telah sagitarius lakukan baru-baru ini dalam hubungan, benar-benar membuahkan hasil. Suasana dalam hubungan telah jauh membaik dan sagitarius dan pasangan tampak jauh lebih bahagia. Teruskan perjalanan hubungan ini, karena sagitarius telah menciptakan resep untuk kebahagiaan jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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