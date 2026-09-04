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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin menjadi lebih banyak semangat dan antusias. Aquarius mungkin merasa lebih bersemangat untuk mengumpulkan hal-hal baru dalam hidup dan akan melampaui batas untuk mencapai hasil terbaik. 

Tetapi, pastikan untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara pekerjaan, pikiran, dan kehidupan. Bersikaplah rasional dalam menilai untuk fokus pada tujuan. Selain itu, cobalah untuk tetap tenang dalam menangani setiap situasi.

Jiwa zodiak pisces terpengaruh secara spiritual. Pisces akan merasakan dorongan kuat untuk menemukan potensi batin guna meningkatkan spiritualitas. 

Pisces dapat menemukan jalan hidup menuju peningkatan spiritual. Pisces juga dapat menemukan potensi untuk mengatasi kesulitan dalam hidup. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 4 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menanamkan semangat baru ke dalam hubungan dengan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan. Terkait karir, aquarius berprestasi di tempat kerja dan dapat mengharapkan promosi, kenaikan gaji, atau peluang baru.

Sementara itu, bersabarlah dan cobalah sebisa mungkin untuk tidak mencapai titik stres yang tinggi saat bekerja. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada pasangan, akan menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Hal ini akan meringankan beban emosional dan membuka jalan bagi ungkapan cinta romantis untuk dipertukarkan. Hubungan aquarius akan benar-benar mendapat manfaat dari komunikasi yang terbuka dan jujur ini.

Editor: Hanny Suwindari
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