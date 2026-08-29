Hoki Makin Menguat, 5 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki dan Kekayaan Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dianggap memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa yang secara turun-temurun digunakan dalam berbagai kepercayaan masyarakat.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam primbon Jawa adalah tibo sugih. Secara sederhana, istilah tersebut merujuk pada keadaan ketika seseorang dipercaya memperoleh keberuntungan atau kemakmuran yang datang pada waktu tertentu.

Dalam pandangan primbon, datangnya rezeki bukan hanya berkaitan dengan kerja keras, tetapi juga momentum, karakter, dan keberuntungan yang dipercaya menyertai seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan memasuki periode yang lebih makmur.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter pengayom dan kemampuan memimpin. Mereka juga dipercaya cukup pandai dalam membaca situasi dan melihat kesempatan yang berpotensi menguntungkan.

Menurut ramalan primbon yang dikutip, pemilik weton ini sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan finansial. Peluang seperti proyek baru, peningkatan karier, hingga kerja sama bisnis disebut dapat muncul.

Jika kesempatan tersebut dikelola dengan baik, hasilnya dipercaya bisa menjadi dasar untuk membangun kondisi finansial yang lebih kuat.

Namun, peningkatan penghasilan sebaiknya tidak langsung diikuti dengan kenaikan gaya hidup. Menyisihkan sebagian pemasukan untuk tabungan dan aset jangka panjang dapat menjadi langkah yang lebih bijaksana.