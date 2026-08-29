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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.51 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Akhir Agustus 2026: Waspada Hambatan atau Kesalahan di Aspek Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio akhir Agustus 2026 membawa pesan agar Anda lebih sabar dalam menghadapi berbagai hambatan.

Bahkan usaha yang sudah dilakukan dengan maksimal mungkin belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Kondisi ini dapat memicu rasa kesal, tidak nyaman, hingga frustrasi. Namun, jangan biarkan kekecewaan membuat Anda kehilangan fokus.

Penghujung Agustus menjadi waktu bagi Scorpio untuk lebih berhati-hati dalam menjalani pekerjaan, hubungan dan mengelola keuangan.

Beberapa hal mungkin terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Meluangkan waktu untuk meditasi dan berdoa dapat membantu menenangkan pikiran sehingga Anda mampu menghadapi situasi dengan lebih tenang.

Berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio pada akhir bulan Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Scorpio mungkin merasa sedikit kecewa karena hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Selain itu, ada kemungkinan terjadi kesalahan saat menyelesaikan tugas.

Karena itu, tingkatkan konsentrasi dan periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan.

Jangan terburu-buru agar kesalahan kecil tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Editor: Hanny Suwindari
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