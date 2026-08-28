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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.46 WIB

5 Zodiak Berpotensi Viral di Sosial Media, Punya Konten Menarik dan Menginspirasi

Ilustrasi membuat konten/Magnific - Image

Ilustrasi membuat konten/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki karakter alami untuk menjadi viral di sosmed.

Mereka memiliki keberuntungan dan kemampuan alami dalam menarik perhatian di publik. Meskipun siapa saja mampu menjadi viral, karakter dari lima zodiak ini cocok bermain di dalam dinamika media sosial.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (28/08) berikut zodiak yang ahli dalam membuat konten berbeda daripada yang lain dan berpotensi menjadi viral.  

Leo merupakan sosok yang secara alami mampu menjadi pusat perhatian. Konten yang dibuat biasanya menghibur dan sangat menarik untuk ditonton. Baik melalui tantangan yang berani, leo memiliki kemampuan untuk membuat konten yang membuat orang ingin menonton sekaligus membagikannya.

Aquarius bukan tipe orang yang hanya mengikuti tren. Mereka justru cenderung menciptakan tren itu sendiri. Konten mereka biasanya tidak biasa, maju,serta memiliki sentuhan kemanusiaan. Perspektif unik taurus dapat menarik perhatian kelompok tertentu sebelum akhirnya berkembang menjadi viral.

Gemini dikenal cerdas, mudah beradaptasi, serta memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tertarik berinteraksi. Gemini juga dikenal sebagai sosok yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Mereka mampu menangkap apa yang sedang menjadi tren, sehingga kontennya cepat menyebar di media sosial.

Aries termasuk orang pertama yang berani mengambil risiiko dan mengikuti tren terbaru. Keberanian dan spontanitas tersebut menjadi kombinasi yang berpotensi membawa mereka menuju popularitas di media sosial. Aries bisa menjadi viral karena mengunggah konten aksi berani, kegagalan yang mengundang tawa, ataupun pendapat kontroversial. 

Sagittarius dikenal sebagai zodiak petualang sekaligus sosok yang gemar menyampaikan pendapat. Sifat mereka yang blak-blakan membuat sagittarius bisa viral melalui potongan video perjalanan, travelling, pengalaman tak terlupakan, sampai opini mereka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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