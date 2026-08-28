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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.50 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

Alaves dan Villarreal diprediksi bermain sengit dalam duel Liga Spanyol 2026/2027. (Alaves) - Image

Alaves dan Villarreal diprediksi bermain sengit dalam duel Liga Spanyol 2026/2027. (Alaves)

JawaPos.com - Alaves berpeluang menahan Villarreal 1-1 pada pekan ketiga Liga Spanyol 2026/2027 di kandang sendiri, Sabtu (29/8/2026) pukul 02.30 WIB.

Tuan rumah datang dengan modal empat poin dari dua laga, sedangkan Villarreal mengoleksi dua poin setelah selalu bermain imbang dalam dua pertandingan awal.

Alaves Punya Start Lebih Meyakinkan

Alaves menunjukkan performa lebih menjanjikan pada awal Liga Spanyol 2026/2027 dengan meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim berjuluk The Blue and Whites itu membuka musim dengan kemenangan telak 3-0 atas Getafe pada 15 Agustus sebelum bermain 1-1 melawan Rayo Vallecano.

Empat poin membuat Alaves sementara menempati posisi ketiga klasemen, hanya berada di belakang Sevilla dan Real Betis.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi skuad Quique Sanchez Flores untuk menghadapi Villarreal yang belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertamanya.

Alaves juga memasuki musim keempat secara beruntun di kasta tertinggi setelah promosi dari Segunda Division pada musim 2022/2023.

Musim lalu, mereka finis di posisi ke-14 sehingga start positif kali ini bisa menjadi sinyal ambisi untuk memperbaiki pencapaian tersebut.

Pada bursa transfer musim panas, Alaves mendatangkan empat pemain, yakni Miguel Rodriguez, Nicolas Valentini, Ville Koski, dan Mikel Rodriguez.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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