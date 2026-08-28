Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

JawaPos.com — Tottenham Hotspur dan Newcastle United diprediksi bermain sengit saat bertemu pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan di EFL Cup, tetapi masih mencari konsistensi di Premier League sehingga duel di London Utara berpeluang berakhir dengan skor 2-2.

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Tottenham Hotspur Ingin Bangkit di Kandang Tottenham Hotspur membutuhkan kemenangan setelah mengawali Liga Inggris 2026/2027 dengan kekalahan telak 0-3 dari Brentford. Roberto De Zerbi tentu berharap hasil positif tersebut segera dilupakan setelah timnya menghancurkan Charlton 5-1 pada putaran kedua EFL Cup, Rabu lalu.

Kemenangan besar itu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Tottenham Hotspur setelah empat pemain anyar menjadi starter dalam kekalahan melawan Brentford.

Savio tampil mencolok setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sedangkan Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso, serta Ben Davies turut mencatatkan nama di papan skor.

Tottenham Hotspur juga punya catatan kandang yang cukup menjanjikan menjelang pertandingan melawan Newcastle United.

Mereka memenangkan laga pembuka Premier League di kandang dalam lima musim terakhir dengan agregat 14-1, sekaligus memperlihatkan kekuatan Spurs ketika bermain di depan pendukung sendiri.

Namun, tren pertemuan menghadirkan tantangan serius bagi pasukan De Zerbi.

Tottenham Hotspur kalah enam kali dalam delapan pertemuan terakhir melawan Newcastle United di Premier League, dengan hanya sekali menang dan sekali imbang, sementara mereka juga gagal mencatat clean sheet dalam 14 duel terakhir kontra The Magpies.