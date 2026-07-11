Berikut Alasan Mengapa Konten Astrologi Lebih Unggul daripada Artikel Keuangan dalam Mendatangkan Traffic

Ilustrasi konten astrologi (magnific) JawaPos.com - Tak hanya di Indonesia, di berbagai negara, artikel tentang zodiak, ramalan asmara, hingga prediksi rezeki hampir selalu menjadi salah satu konten yang paling banyak dibaca.

Bahkan, tidak sedikit media yang menempatkan artikel horoskop di halaman utama karena mampu menarik perhatian pembaca dalam jumlah besar.

Fenomena ini bukan terjadi tanpa alasan. Berdasarkan pola yang terlihat di berbagai platform digital, konten astrologi secara konsisten menghasilkan trafik lebih tinggi dibandingkan artikel keuangan pribadi yang membahas investasi, pengelolaan uang, atau strategi melunasi utang.

Lalu, apa yang membuat artikel astrologi begitu diminati? Dilansir dari laman Blog Herald, berikut penjelasan lengkapnya.

Astrologi Memiliki Keterikatan Personal dengan Pembaca

Salah satu kekuatan terbesar konten astrologi adalah sifatnya yang langsung terasa personal.

Hampir setiap orang mengetahui zodiaknya sehingga ketika melihat judul seperti "4 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Rezeki Besar" atau "Zodiak Paling Beruntung Bulan Ini", rasa penasaran muncul secara otomatis.

Sebaliknya, artikel keuangan membutuhkan konteks tertentu. Tidak semua orang tertarik membaca topik investasi, pajak, atau dana darurat jika memang tidak sedang membutuhkannya.