Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

Coventry City dan Hull City diprediksi bermain ketat dalam duel dua tim promosi Liga Inggris 2026/2027. (Hull City)
JawaPos.com - Coventry City berpeluang meraih poin saat menjamu Hull City pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 di CBS Arena, Sabtu (29/8/2026) pukul 21.00 WIB.
Duel dua tim promosi ini diprediksi berlangsung ketat setelah Coventry kalah 0-3 dari Arsenal, sedangkan Hull City mengejutkan Manchester United dengan kemenangan 2-0 pada laga pembuka.
Coventry City memang mengawali musim dengan kekalahan 0-3 dari Arsenal, tetapi hasil tersebut tidak menjadi ukuran utama bagi target mereka sepanjang musim.
Frank Lampard menilai performa melawan sesama tim promosi dan klub papan tengah akan lebih menentukan perjalanan Coventry City di kasta tertinggi.
Kekuatan utama Coventry City terletak pada performa kandang mereka musim lalu.
Saat menjadi juara Championship, The Sky Blues mengoleksi 55 poin dari 23 pertandingan kandang dengan catatan 17 kemenangan, empat seri, dan hanya dua kekalahan.
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Catatan tersebut menjadi alasan Coventry City tetap layak diperhitungkan ketika bermain di CBS Arena.
Apalagi mereka langsung bangkit setelah kekalahan dari Arsenal dengan kemenangan 4-2 atas Plymouth di EFL Cup pada Selasa.
Lampard juga memiliki catatan personal bagus saat menghadapi Hull City.
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Jawa Pos
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