Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

Real Betis diprediksi mampu mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Levante pada Liga Spanyol 2026/2027. (Real Betis)
JawaPos.com - Real Betis berpeluang mencuri tiga poin saat menghadapi Levante pada pekan ketiga Liga Spanyol 2026/2027 di Spanyol, Sabtu (29/8) pukul 22.00 WIB.
Tim asuhan Manuel Pellegrini datang dengan modal sempurna berupa dua kemenangan beruntun dan enam poin, sedangkan Levante baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan awal.
Real Betis tampil meyakinkan pada awal Liga Spanyol 2026/2027 dengan meraih dua kemenangan beruntun melalui skor identik 1-0 atas Real Sociedad dan Valencia.
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Hasil tersebut membuat tim asal Sevilla itu menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.
Performa solid tersebut menjadi modal penting bagi Real Betis sebelum menjalani pertandingan tandang melawan Levante.
Manuel Pellegrini tentu ingin menjaga momentum positif sekaligus membawa timnya meraih tiga kemenangan beruntun sebelum fokus menghadapi padatnya agenda domestik dan Eropa.
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Real Betis mengakhiri musim lalu di posisi kelima Liga Spanyol dan berhak tampil di Liga Champions 2026/2027.
Mereka juga sudah mendatangkan empat pemain baru pada bursa transfer musim panas, termasuk Troy Parrott yang direkrut dari AZ Alkmaar untuk memperkuat lini depan.
Meski demikian, Pellegrini tetap menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi tim ketika kompetisi Eropa mulai bergulir.
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Jawa Pos
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