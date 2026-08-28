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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 17.05 WIB

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

Duel Bournemouth vs Everton diprediksi berakhir imbang 1-1 pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027. (Bournemouth) - Image

Duel Bournemouth vs Everton diprediksi berakhir imbang 1-1 pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027. (Bournemouth)

JawaPos.com - Bournemouth diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Everton pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 di Vitality Stadium, Sabtu (29/8/2026) pukul 21.00 WIB.

Green Cherries mengincar kemenangan perdana setelah kalah 1-2 dari Manchester City, sedangkan Everton datang dengan modal dua kemenangan beruntun di semua kompetisi tanpa kebobolan.

Bournemouth Ingin Bangkit di Markas Sendiri

Bournemouth bertekad meraih hasil positif saat menjamu Everton setelah mengalami kekalahan dramatis pada laga pembuka Liga Inggris 2026/2027.

Sempat unggul lewat gol Marcus Tavernier, tim asuhan Marco Rose harus menyerah 1-2 dari Manchester City setelah tuan rumah mencetak dua gol dalam enam menit terakhir.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan impresif Bournemouth yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan liga secara beruntun.

Rose tetap melihat banyak sisi positif dari penampilan anak asuhnya dan menilai tim hanya perlu memperbaiki detail permainan agar mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Bournemouth juga memiliki modal kuat dalam rekor pertemuan melawan Everton.

Mereka memenangkan sembilan dari 12 pertemuan terakhir di semua kompetisi, termasuk sembilan kemenangan di kasta teratas Inggris, jumlah kemenangan terbanyak Bournemouth atas satu lawan di kompetisi tersebut.

Namun, statistik kandang musim lalu membuat peluang Bournemouth tidak sepenuhnya meyakinkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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